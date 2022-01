Necaxa arrancó con el pie izquierdo y cayó como visitante, sumando apenas 2 victorias en sus últimos 7PJ. Pero como local cerró bien, con 4 triunfos en sus últimos 6PJ. Se enfrenta a un rival frustrado que no pasó del empate en sus debut ante Gallos, pero eso no es nada nuevo, los de Aguirre llegan con 5 empates en sus últimos 6PJ y con una capacidad goleadora venida a menos. Además, los duelos ante los hidrorrayos no han sido favorable, ya que suman 4 sin derrotarlos, con 3 empates en la mesa.