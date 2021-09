Duelo de equipos perdedores. Necaxa llega con 3 derrotas al hilo y no se ve por dónde puedan levantar, con apenas 2 victorias en sus últimos 8 partidos como local. Por su parte, Xolos suma 1 victoria en sus últimos 11 partidos, y como visitante está peor ya que arrastra 11 partidos al hilo sin ganar. En este duelo de miserias, llama mucho la atención la racha de Xolos como visitante, y a pesar de que Necaxa ha sufrido recientemente ante Tijuana, solo registra una derrota ante ellos jugando como local en sus historia. Y si bien el momento no está para pensar en un triunfo, los hidrorrayos sí son ligeramente favoritos, de menos para ya no perder.