Necaxa está un poco a la deriva, si bien no ha perdido tanto, sumar de a puntito no le servirá demasiado. Los hidrorrayos suman 1 victoria en sus últimos 5 partidos y en casa anda igual, con 1 triunfo en sus últimos 5 en casa. Toluca sigue decepcionando, ahora cayó ante Xolos, y suma 3 partidos al hilo sin ganar, con 2 derrotas en ese lapso. Además, como visitante apenas suma 2 triunfos en sus últimos 8 partidos, por lo que se antoja complicado que supere a Necaxa, con todo y que no anda bien.