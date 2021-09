Pachuca viene de ganar, pero aún así, no deja de ser un equipo que se tambalea y que rara vez suma 2 resultados positivos. Para muestra, las 2 victorias que tiene en sus últimos 8 partidos. América comienza a perder aire, en el Clásico quedó a deber ante un equipo vulnerable y ya suma 2 victorias en sus últimos 5 partidos. Pero para su fortuna, hoy no se enfrenta al Pachuca que los eliminó de la Liguilla al contrario, y viendo que las águilas tienen hegemonía sobre los tuzos, con 3 victorias en los últimos 4 partidos, es muy probable que los de Solari se reencuentren con el triunfo, especialmente porque Pachuca no ha pesado en el Hidalgo.