Pachuca empezó con todo y después quedó mucho a deber en su visita a Mazatlán. Lo cual deja ciertas dudas en un equipo que llega a este partido con 6 triunfos en sus últimos 10PJ. A favor tienen que en casa se crecen, ya que suman 5 partidos al hilo sin perder. Atlas continúa con buen paso, sacando puntos de visitante y cumpliendo en casa. De hecho, los registros de Atlas son bastante sólidos, sumando 4 victorias en sus últimos 6 partidos, sin embargo, como visitante no suele ganar, ya que suma 1 victoria en sus últimos 5 partidos, pero solo con 1 derrota en ese lapso. Si bien Atlas no tiene la pegada para quitarle el invicto a Pachuca en casa, es un rival muy incómodo que saber cerrarse y que difícilmente cae. Por lo mismo, no vemos a los rojinegros perdiendo el partido.