Después de una minicrisis, Pachuca rescató buenos puntos y se fue a la fecha fifa con mejor ánimo. Los tuzos suman 1 victoria en sus últimos 5 partidos, pero de menos ya no perdió en las últimas 2 jornadas. Toluca recuperó el paso en la última jornada, pero Pumas no es parámetro de nada. Los diablos llegan a esta jornada con 4 victorias en sus últimos 6 partidos, pero ojo que ha vuelto a ser vulnerable jugando fuera de la Bombonera, ya que ni siquiera han podido anotar en sus últimos 2 partidos como visitante. Y en los cruces directos, la balanza no se inclina hacia ninguna parte, ya que hay victorias cargadas para cada bando y bastantes empates, de hecho, han empatado en 3 de los últimos 4 partidos jugados en el Hidalgo. Así que es muy probable que dividan unidades.