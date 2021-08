Puebla es uno de los equipos que aún no gana en este torneo y ni siquiera enfrentando a un equipo en crisis como Pumas logró levantar el vuelo. La franja llega con 6 partidos al hilo sin ganar y con apenas 2 victorias en sus últimos 5 partidos en el Cuauhtémoc. Hablando de crisis, la de Gallos es más profunda, ya que suma 8 partidos al hilo sin ganar y un récord terrible de 23 partidos al hilo sin ganar fuera de casa. En duelo de urgidos, el que se ve menos mal es Puebla, además de que se enfrenta a uno de los peores visitante en la historia de la Liga MX. Así que si Puebla no gana en esta jornada, no se sabe cuándo lo vaya a hacer.