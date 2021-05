A Puebla le quedó grande la semifinal de ida, mostrando carencias defensivas que no habíamos visto y mantuvo la sequía goleadora de su ofensiva. Ahora llega con una gran desventaja en el marcador y con apenas 4 victorias en sus últimos 8 partidos de Liga. Pero las malas noticias no terminan ahí, ya que está obligado a ganarle a Santos por varios goles, pero en casa no ha podido derrotar a los de Torreón en sus últimos 8 partidos oficiales. Por su parte, Santos ya está mostando una racha importante, sumando 5 partidos al hilo sin perder y habiendo ganado 3 de ellos. Eso sí, su rendimientos como visitante sigue siendo su talón de aquiles, ya que solo tiene una victoria en sus último 10 partidos de visitante, pero hoy tiene una ventaja clara que hasta podría patrocinarles el perder el partido y avanzar a la final.