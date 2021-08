Tras un arranque no tan malo, Puebla se ha venido abajo y ha dejado de tener la pegada que lo metió hasta semifinales. La franja llega con un récord de 3 partidos al hilo sin ganar, en pocas palabras, no ha ganado en lo que va del AP21. Y si bien sus números como local son buenos, con 3 victorias en sus últimos 5 partidos, tal parece que de ese Puebla poco queda. Pero enfrente las cosas tampoco están tan bien con la llegada de Herrera, ya que en su debut en casa apenas rescataron el empate, dejando su récord con una victoria en sus últimos 5 partidos. Además, los felinos suman 4 partidos al hilo sin derrotar a Puebla como visitante. En este duelo ambos llegan comprometidos, pero por el plantel que tienen, Tigres es quien está más cerca de enderezar el barco o de menos inclinar la balanza con alguna individualidad, ya que los poblanos no tienen tanta mano de obra y por lo mismo lucen muy lejos de su nivel óptimo.