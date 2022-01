Pumas anda con todo, ganando y goleando rivales. Los de C.U. firman un récord de 4 victorias en sus últimos 5 partidos. Si bien su record en casa no es tan presumible, con 2 triunfos en sus últimos 5PJ, para como juegan hoy, se ve difícil que no sumen. Los Tigres dejan muchas dudas, sobre todo con lo mal que jugaron ante Puebla, y acumulando ya 4 partidos al hilo sin ganar como visitante. Pero mucho ojo, que los últimos 3 partidos entre ambos han quedado en empate, y conociendo la Liga MX, no sorprendería que dividieran unidades en la capital.