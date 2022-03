Los números no son buenos, pero de menos Rayados ya no pierde, ha ganado 4 de sus últimos 6 puntos y parece que respira. Mazatlán es muy constante, siempre que juega de visita pierde, eso es continuidad. Llega con 7 derrotas al hilo y no se ve cómo pueda sacarle el juego a Rayados en casa, además de que en los 3 partidos en los que se ha enfrentado a los regios, registra 2 derrotas y un empate.