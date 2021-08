Rayados tuvo una visita complicada ante Mazatlán y con uno menos logró rescatar el punto, lo cual no lo deja muy bien parado, ya que con el palntel que tiene no deberían sufrir tanto. De hecho, sus números no lo dejan bien parado, ya que llega con 1 victoria en sus últimos 5 partidos, y si bien en casa trae un invicto de 5 partidos, solo tiene un par de victorias en en ese lapso. Pachuca sorprendió en su debut y no hemos vuelto a ver señales de vida, ya que llega con 1 sola victoria en el AP21 y su récord está en 1 ganado de sus últimos 6 partidos. Ninguno de los dos está a tope, pero hemos visto un poquito más de futbol por parte de Rayados, además, Pachuca llega con 3 derrotas al hilo como visitante, así que es probable que los tres puntos sean para los locales.