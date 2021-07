Pasan los meses y Rayados no aprende, se sigue autosaboteando y la última muestra fue el duelo ante Puebla, donde dejó ir la victoria en los últimos minutos. Con ese plantel es una vergüenza que sumen 1 victoria en sus últimos 7 partidos, y para acabarla, su estadio sigue sin pesar, con 1 victoria en sus últimos 5 encuentros. Otro que no aprende es Pumas, que se quedó fuera de la liguilla por su falta de gol y ahora arrancó el torneo de la misma forma, sin poder hacerle daño a Atlas en C.U. Ahora le toca meterse a casa de Rayados que como ya vimos no pesa, pero aún así, los felinos no han podido ganarle a Monterrey como visitante desde hace 6 años. Y con el plantel actual se antoja más complicado, en especial, viendo que Pumas apenas consiguió 2 victorias en sus últimas 11 salidas. Así que es muy probable que tengamos un partido gris como el del torneo pasado, inclinándose a favor de los locales.