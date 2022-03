San Luis ha tenido sus momentos, pero aún así no convence, ya que solo ha ganado 2 de sus últimos 15 partidos, y lo que realmente preocupa es que no han ganado en casa, acumulando 7 partidos al hilo sin conocer la victoria. Chivas también está en un hoyo, solo que no tan profundo, con 1 triunfo en sus últimos 6 partidos y apenas 2 victorias en sus últimos 12 partidos fuera de casa. A pesar de esto, el partido pinta para ser un triunfo relativamente cómodo del rebaño, por lo mal que está jugando San Luis como local.