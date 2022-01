San Luis no ha cambiado la tónica, sigue en el piso y no se ve cómo se levante. Lleva 2 derrotas al hilo y eso no es lo peor, su historial se remonta a 10 partidos al hilo sin ganar, y también acumula 5 al hilo sin ganar en el Alfonso Lastras. Juárez no dejó una mala impresión en el Azteca, pero su record sigue creciendo como visitante, donde ya acumula 5 partidos al hilo sin ganar. Para su fortuna, enfrenta a un rival que no le derrota en los últimos 4 partidos, así que se ve difícil que los de Ferretti no sumen.