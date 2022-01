San Luis no metió ni las manos en la repesca y aumentó su racha de partidos sin victoria que ya se extiende a 8 partidos. Además, su desempeño en casa también es malo, con 4 partidos al hilo sin concoer la victoria y recibiendo por lo menos un gol en sus últimso 5PJ en el Lastras.Si San Luis lo hizo mal, Pachuca peor, que no le alcanzó para repesca y eso gracias a que cerraron con 6 partidos al hilo sin ganar. Pero a pesar de ello, tal parece que San Luis no puede vencer en tiempos recientes a los Tuzos, sumando 3 partidos al hilo sin derrotarlos y apenas con una victoria desde que regresó al máximo circuito.