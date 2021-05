Santos ha cumplido las altas en 6 de sus últimos 7 partidos de local, pero mucho ojo, que el único duelo donde no lo logró fue contra Puebla, equipo que nos estaba acostumbrando a tener altas en sus partidos de visitante, pero cuidado que como ya vimos, al final del torneo regular se quedó sin gol y empezó a cerrar filas para no recibir anotaciones. Por lo mismo, la Franja ha cumplido las bajas en sus últimos 4 partidos de Liga. En este caso, la tendencia termina por inclinarse a las bajas, ya que los cruces directos no han sido espectaculares, con -2.5 goles en 10 de los últimos 12 partidos oficiales.