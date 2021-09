Santos sigue siendo el rey del empate, pero parece que cada día le cuesta más mantener el marcador y no caer derrotado. Los de Torreón han sufrido incluso en casa, ya que si bien suma 5 partidos al hilo sin perder en Torreón, 4 son empates. La ventaja para los laguneros es que parece que le tienen tomada la medida a Rayados, ya que son 5 partidos al hilo sin caer ante ellos, incluída la eliminación de la última liguilla. Rayados vive su mejor momento desde que llegó Aguirre, con un par de triunfos en liga y otro internacional, pero mucho ojo, que este equipo suele decepcionar cuando menos lo esperamos, por eso sus números no son tan presumibles en liga, con 4 victorias en sus últimos 10 partidos, y como visitante aún queda mucho a deber, con 6 partidos al hilo sin ganar. Si bien el momento de Rayadods es importante, se enfrenta a un rival que se le complica en una cancha casi imposible para ellos, pero enfrente está un equipo lagunero que le cuesta sumar de a tres, así que no se descarta que dividan puntos.