Santos cerró el torneo con un empate sin goles ante el mismo rival al que enfrenta en este repechaje. A pesar del mal sabor de boca, llega mejor que su rival, ya que suma 4 partidos al hilo sin perder pero con apenas 2 triunfos. San Luis es un equipo que se viene cayendo desde hace mucho, ya que acumula 7 partidos al hilo sin ganar, pero así es este torneo, donde un conjunto que no gana desde septiembre, tiene chances de ser Campeón. Si bien el momento de los laguneros no es el idóneo y no ha mostrado un buen futbol, llegan ligeramente mejor que San Luis y claro, la localía debe pesar sí o sí.