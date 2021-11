¿Altas o bajas? Ambos equipos vienen promediando altas, Santos las ha cumplido en 4 de sus últimos 6 partidos, mientras que Tigres los ha hecho en 3 de sus últimos 5PJ. Pero mucho ojo que el que trae la ventaja es Tigres, por la posición de la tabla, y tomando en cuenta que no ya no hay gol de visitante, el perder 1-0 no sería tan catastrófico para los de Herrera. Así que lo más probable es que haya bajas.