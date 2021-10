Santos no dio un mal partido en el Azteca pero aún así se fue con las manos vacías y un récord que es poco presumible, ya que los laguneros han ganado 1 de sus últimos 6 partidos. La buena noticia, entre comillas, es que vuelve a casa, donde si bien no trae un record como en otras épocas, de menos suma 5 victorias de sus últimos 11 duelos. Toluca viene en caída libre, suma 5 partidos al hilo sin ganar y 3 derrotas en ese lapso. Además, como visitante apenas tiene 1 victoria en sus últimos 5 partidos, por si no fuera suficiente, enfrenta a un rival que les tiene tomada la medida, ya que Santos suma 4 partidos al hilo sin perder ante los Diablos. Así que todo apunta a que no habrá resurreción del diablo y seguirá sin romper su sequía de victorias.