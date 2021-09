Cuando parecía que Tigres despertaba, volvió a tropezar en casa dejando ir un partido que debía sumar de a tres. Los felinos llegan a este duelo con 5 partidos al hilo sin caer, pero con apenas 2 victorias en ese lapso. León no la pasó bien en la jornada doble y apenas sumó un par de empates, aún así, su record invicto ya va en 7 partidos, con 4 victorias en ese lapso. El asunto está en que enfrenta un rival al que no ha derrotado en 10 partidos, y su último triunfo en el Volcán fue en 2017. Si bien hoy Tigres no asusta demasiado, la inercia que trae león tampoco emociona tanto, y pensando que ambos vienen de empatar, no sería raro que dividan unidades.