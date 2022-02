Xolos no pasó del empate ante Necaxa, pero sirvió para mantener su invicto como local, que se extiende a 5 partidos. Atlas igual, viene de empatar en un partido muy gris como local, y comienza a sembrar dudas. Además, el Campeón se mete a una cancha donde no gana desde 2015, sumando 6 partidos sin ganar ahí. Dado que la defensiva atlista es muy sólida, se ve difícil que los rojinegros pierdan, pero dadas las dudas a la ofensiva, no se descarta que dividan unidades.