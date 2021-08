Xolos no cerró tan mal el campeonato, pero otra vez se vino abajo tras 2 derrotas. Dichos resultados lo tienen con un triunfo en sus últimos 7 partidos. Lo que más resalta es su nulo rendimiento en casa, con 2 victorias en sus últimos 6 partidos. Toluca viene de un par de duelos a gran nivel y ya nos está acostumbrando a arrancar fuerte los torneos. Pero su principal debilidad son los partidos fuera de casa, ya que solo tiene 2 victorias en sus últimos 11 partidos. Además, se enfrenta a un rival como Xolos que se le complica. De hecho, Tijuana ha ganado 3 de los últimos 5 partidos ante los Diablos, quienes no sacan la victoria en la frontera desde 2014. Si bien los números entre ambos se inclinan a favor del local, hoy no se ve la forma en que Xolos mantenga esa hegemonía, y ya vimos a Toluca hacer un gran duelo en su visita a Juárez, equipo que también se le indigestaba. Así que es muy probable que los de Cristante vuelvan a sumar de a 3.