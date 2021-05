Bajo el mando del Tata Martino, el TRI ha sido muy regular, apenas registrando 1 derrota en sus últimos 12 partidos y marcando gol prácticamente en todos sus partidos. El único dato negativo, y que no involucra solamente al Tata, es que ante rivales europeos no les van bien, de hecho la última derrota fue ante Gales, sumando apenas 2 triunfos en sus últimos 5 partidos contra Selecciones UEFA. La edad de oro de Islandia parece haberse terminado, ya que no consiguieron su pase a la Euro y apenas comienza la eliminatoria al Mundial y ya sufren. Los vikingos llegan con 1 triunfo en sus últimos 8 partidos y mostrando una defensiva muy endeble, permitiendo gol en sus últimos 11 partidos. Así que, a pesar de que al Tri le cuesta enfrentar selecciones europeas, su rival de hoy viene en un pésimo momento y con carencias defensivas importantes, así que la tendencia nos indica que será un triunfo más de México.