¿Altas o bajas? Que se olviden todos del juego defensivo de Italia, esta da y recibe, pero no demasiado, ya que, como se dijo, Italia no suele recibir más de un gol por partido. Aún así, Italia promedia altas en 7 de sus últimos 12 partidos. España anda en el mismo tenor, da y recibe goles, por eso promedia +2.5 goles en 4 de los últimos 7 partidos. Y si bien los duelos entre ambos promedian bajas, en este partido, aunque sea oficial, no se juega tanto como en una Euro, así que la tensión no será tan alta, y lo más probable es que acabemos con +2.5 goles.