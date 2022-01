Choque de dos equipos que vienen enrachados pero con un pasado totalmente opuesto, ya que el City suele dominar a placer a los Gunners. De hecho, se enfrentaron hace no mucho tiempo y le clavaron un 5-0 que dolió. Hoy, Arsenal llega con 5 victorias al hilo y con una buena ofensiva, sumando 14 partidos al hilo anotando. El City viene con 5 victorias al hilo, que deberían ser más si no hubiera puesto suplentes en Champions y perdido ante Leipzig, Pero es el líder indiscutible y en plena escapada. Si bien no esperamos un duelo similar al último, donde hubo un solo equipo, está claro que el City se llevará el triunfo como lo ha hecho en los últimos 4PJ vs Arsenal. Pero hay que recordar que en esta época los equipos de Pep empiezan a mostrar fisuras por la sobrecarga, así que se podría esperar un marcador más peleado.