El todopoderoso City muestra fisuras, y si bien viene de golear en Champions, su andar en la Premier no es el ideal, ya que cayó en casa ante el Crystal Palace y llega como pocas veces promediando bajas en algunos partidos. Sus números obviamente no son malos, pero no acorde con lo acostmbrado, ya que ha ganado 4 de sus últimos 6 partidos. El United pasa del cielo al infierno en cuestión de minutos y tiene una de las peores defensivas en mucho tiempo, recibiendo gol en 11 de sus últimos 12 partidos y con apenas un par de victorias en sus últimos 6 partidos. Claramente el City es favorito, ya que tiene un estilo de juego visible y no depende en exceso de las individualidades de un solo hombre, y si bien el United trae la mano ganando 3 de los últimos 5 Derbys, con esa defensiva no hay manera de que se lleve éste, ya que su fortaleza en el pasado fue el mantener en cero al City.