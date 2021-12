El City viene de perder su racha ganadora tras la derrota en Champions, en un partido donde ya no se jugaba nada, así que no hay tanto de que preocupartse. Los Citizens suman 7 victorias en sus últimos 8PJ. Los Wolves andan muy mal en comparación con otras temporadas, ya que la ofensiva no anda y son la segunda peor de la Premier, sumando 3 partidos al hilo sin anotar, pero solidificando su zaga, ya que son la 4ta mejor. Si bien llegan en polos opuestos, no podemos descartar que el juego defensivo de los locales le complique a una maquinaria como la del City que a veces no ha funcinado.