Desde que derrotó al City, el Chelsea nos ha regalado un par de duelos a la baja, perdiendo la final de la FA Cup ante su rival actual y con un redimiento cuestionable, sumando 3 victorias en sus últimos 6 partidos oficiales. Además, jugando en casa en la Premier ha palidecido demasiado, con 2 triunfos en sus últimos 6 duelos en Stamford Bridge. Por su parte, Leicester ha tenido un desempeño más estable, con 5 victorias en sus últimos 7 partidos oficiales, además de que como visitante solo registra 1 derrota en sus últimas 13 visitas de Premier League, incluyendo por ahí una en Old Trafford donde salió victorioso. El asunto es que se mete a uno de los estadios que más se les complica, ya que solo tiene 1 victoria en sus últimas 10 visitas al Chelsea. En resumen, uno se tambalea y otro llega motivado, pero en este duelo se está jugando un pase a Champions, así que es probable que ambos sean muy cautelosos, en especial The Foxes, que tienen más que perder. Además, de los últimos 6 partidos entre ambos, 3 han terminado empatados, por lo cual no sería extraño que vuelvan a dividir puntos.