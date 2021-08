Los Citizens tuvieron un arranque complicado tras caer en el Community Shield y en su debut ante los Spurs. Pero ante Norwich ya los vimos mejor conectado y pasándole por encima a un rival que si bien no es parámetro, les ayuda en confianza. Los de Guardiola llegan con 2 victorias en sus últimos 6 partidos a causa del cierre de temporada que tuvieron, cayendo en Champions y habiendo firmado el título de Liga muy temprano. Arsenal cerró bien la temporada pero arrancó dando pena, cayendo ante un equipo recién ascendido y sin meter las manos ante Chelsea. Dado el buen cierre de temporada, sus números no son tan malos, con 5 victorias en sus últimos 7 partidos, pero que eso no nos distraiga, el City tiene hegemonía sobre los Gunners, con 11 victorias en sus últimos 12 partidos. Así que, jugando en el Etihad, se ve complicado que no llegue el triunfo #12.