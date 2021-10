El United sufrió a media semana en Champions pero ganó. Y si bien eso les debe motivar de cara al Clásico, la realidad es que no llegan bien, con 2 victorias en sus últimos 6 partidos y con un Old Trafford que ya no pesa, ya que solo tienen 2 victorias en sus últimos 5 partidos en casa. Liverpool vive un gran momento, llega con 21 partidos al hilo sin perder y anotando muchos goles. Además, ultimamente ha ejercido una hegemonía clara sobre los Red Devils, ya que han ganado 4 de los últimos 7 partidos entre ambos, y la última vez que pisó Old Trafford les clavó 4. Siendo sinceros, la situación no pinta muy diferente hoy, Liverpool tiene una pegada descomunal y si bien el United tiene con que reaccionar, se antoja complicado que siquiera rescate un punto ya que defensivamente son aún más endebles que su rival.