México vive un momento delicado, si bien sigue en zona de clasificación, está a un accidente de caer a la repesca y lo peor es que el ambiente no es el ideal y sus jugadores no están al nivel de otros partidos. Los de Martino suman 1 victoria en sus últimos 6PJ y viene de empatar en el Azteca. Panamá le pegó a Jamaica y llega con números aceptables con 3 victorias en sus últimos 5PJ, pero para los que creen que puede haber Aztecazo, tengan en cuenta que Panamá no le pega a México desde hace más de ocho años y fue en territorio panameño, además, los canaleros apenas tienen 1 triunfo en sus últimos 5PJ como visitante.