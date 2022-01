¿Altas o bajas? Este equipo estadounidense no es demasiado espectacular, además de que ha enfrentado rivales complejos para su nivel, por lo mismo no sorprende que promedie bajas en 5 de sus últimos 6PJ. El Salvador trae una ofensiva marchita, por lo cual se antoja difícil que incluso anote en este duelo, pero mucho ojo, que el momio está en 2.5 goles, y no sería descabellado que tengamos un 3-0 o hasta un 4-0 en el electrónico para promediar altas, como ha sucedido en 6 de los últimos 8 encuentros entre ambos.