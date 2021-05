La Juve no depende de si misma para entrar a Champions, pero tendrá que sacar los 3 puntos para que el balón no quede en su cancha. Y lo más probable es que lo haga, ya que llega embalado a este partido, después de haber ganado la Coppa a media semana y con 3 victorias consecutivas. Además, enfrenta a un rival emproblemado que suma 6 partidos al hilo sin ganar y que apenas suma 3 victorias en sus ultimos 7 partidos en casa. Y por si fuera poco, la Juve ha ganado los últimos 10 cruces directos ante Bologna, así que no hay manera de que los de CR7 dejen puntos aquí.