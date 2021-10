El Atleti ha arrancado un poco a los tumbos, pero da señales de vida. Sus números aún no son los esperados, con 3 victorias en sus últimos 6 partidos y 2 en sus últimos 5PJ en casa. El Liverpool llega con todo a este duelo en su visita a un rival que se le complica. Los Reds llegan con una racha imponente de 20 partidos al hilo sin perder y varias goleadas a favor. El asunto está en que, como ya se dijo, los colchoneros se le complican mucho, sumando apenas 1 triunfo en los 6 partidos oficiales que han jugado. Si bien esa losa pesa, el Atleti no parece tener el nivel, al menos no en este momento, para frenar la maquinaria Red, que es cierto que defensivamente sufre, pero ahora esta teniendo la pegada para anotar más de lo que recibe. Así que lo más probable es que Liverpool tenga su primer victoria ante el Atleti como visitante.