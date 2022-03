Liverpool está con todo y trae la eliminatoria a su favor con un 2-0 contundente, además, cierra en Anfield donde no ha perdido en 1 año y llega con una racha de 15 partidos al hilo sin perder. Inter es un desastre, si bien se destapó este fin de semana, viene de semanas donde no ve portería, quedándose en cer en 4 de sus últimos 5PJ. Así que está claro que los Reds se llevarán la victoria, entonces tal vez deberíamos centrar nuestra atención en el Ambos Anotan, ya que Liverpool no lo ha cumplido en 6 de sus últimos 8PJ, mientras que Inter tampoco lo ha hecho en sus últimos 5PJ.