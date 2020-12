LÍDER VS SUBLÍDER. El Bayern llega descansado tras jugar con suplentes en Champions y habiendo sacado el empate vs Atlético. Leipzig sufrió mucho en su visita a Turquía y puede que lleguen muy desgastados a este duelo. Desde que el Leipzig apareció en la Bundesiga, le ha complicado al Bayern, pero aún así, su historial de victorias es escaso, apenas 1 en toda su historia, y tomando en cuenta que los Bávaros llegan con la pila recargada y jugando en casa, se ve complicadísimo que los locales no se lleven el triunfo. La victoria del Bayern nos pagaría un momio de -223 en Caliente.mx.