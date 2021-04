Leipzig no metió ni las manos en Champions, pero ha logrado mantener el ritmo en Bundesliga, llegando a este duelo clave con 8 partidos al hilo sin perder y habiendo ganado 7 de ellos. El Bayern también parece llegar en su momento cumbre de la temporada, ya que desde que goleó a la Lazio en Champions solo conoce la victoria, sumando 6 triunfos consecutivos y volviendo a ser una máquina de anotar goles. El dato que más llama la atención es que el Campeón del Mundo no ha podido superar al Leipzig en los últimos 3 partidos que no han pasado del empate, pero tampoco hay buenas noticias para los locales, que apenas suman 1 triunfo en su historia ante el gigante de Baviera.