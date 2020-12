MESSI VS CR7. Los dos equipos llegan clasificados, pero la pelea se centra en quien conseguirá la cima del Grupo. Si bien Messi y el Barça la están pasando mal en la liga, el panorama en Champions es muy distinto, con paso perfecto hasta el momento. La Juve ha dado muchos tumbos, tanto en liga como en Champions, pero de la mano de CR7 quieren arrebatarle la cima a los Culés. La situación en Can Barça no es la óptima, pero su paso en Champions ha sido un oasis en una temporada para el olvido, y teniendo enfrente a una Juve menos sólida a la defensiva y con un ataque un poco chato, vemos a los blaugranas manteniendo el paso perfecto esta temporada y firmando el 1er lugar. La victoria local nos está pagando un muy buen momio de +115.