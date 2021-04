¿Altas o bajas? Si bien el Bayern no tuvo la pegada que acostumbra en la jornada pasada, sus registros superan con creces los 3.5 goles, completando las altas en 6 de sus últimos 9 partidos. El PSG es todo lo contrario, y no precisamente porque su defensa sea sólida, sino que la ofensiva también ha sido muy irregular, quedándose en bajas en 11 de sus últimos 14 partidos oficiales. Si bien lucen como polos opuestos, recordemos que el último duelo entre ambos fue muy cerrado, y si a eso le sumamos el hecho de que Lewy sigue fuera, es poco probable que el Bayern se vaya con el partido casi definido, así que no esperamos que se superen las altas.