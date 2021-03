¿Altas o bajas? En cuanto a goles, los alemanes vienen anotando muchos goles, pero también recibiendo bastante leña. Mientras que el Sevilla incluso en su mejor momento, no implicaba anotar demasiados goles ya que potencia menos de 3.5 goles en 14 de sus últimos 15 partidos. Si bien este partido no tiene una tendencia clara hacia altas o bajas, hay que considerar el momento a la baja que viven los sevillanos, que puede que ya no les dé para hacerle tanto daño a domicilio al Dortmund.