¿Altas o bajas? Al Madrid de Zidane no le sobra nada, por lo mismo, ha cumplido las bajas en 4 de sus últimos 7 partidos, sin contar con el hecho de que llega a este duelo con más de 360 minutos sin recibir gol. Chelsea, como se dijo, bajó mucho de mediacancha hacia adelante, por lo mismo ha cumplido las bajas en sus últimos 4 partidos, en los cuales no ha podido marcar más de un gol. Así que todo apunta a que los locales llevarán el duelo tranquilo, intentando que no les marquen, mientras que los visitantes intentarán emular lo hecho en la ida ante el Atleti. Así que probablemente veamos bajas.