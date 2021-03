Si bien el record de victorias de Francia no impresiona a nadie e incluso el empate ante Portugal y la derrota ante Finlandia, ambos en casa, no los deja bien parados, el haber ganado su grupo en la Nations League debe tenerlos motivados para el arranque de la Eliminatoria. Enfrente está un equipo de Ucrania que llega a la baja con 3 derrotas al hilo, pero que sus números en la Eliminatoria a la Euro demostraron que poseen una defensiva de cuidado que deberá volverse a hacer presente si quieren cambiar la estadística tan desfavorable contra los galos, donde apenas suman 1 victoria en los 9 partidos jugados vs el actual campeón del mundo.