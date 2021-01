VISITA INCÓMODA. Los culés siguen sufriendo, lograron sacar el triunfo por la mínima ante un rival muy inferior como el Huesca, y ahora se les viene una visita complicada, el Athletic en San Mameés, que si bien es cierto no trae una temporada tan vistosa como otros años, los Leones suelen crecerse en casa y recientemente han sido un dolor de cabeza para el Barça. Tal vez el Athletic no tenga los arrestos para pegarle al Barcelona, pero hay antecedentes suficientes para pensar que los culés no saldrán con el triunfo este día, por lo cual, vamos a optar por el empate, que nos está pagando +275 en Caliente.mx.