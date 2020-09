LOCALÍA. Cruz Azul ha demostrado no ser tan sólido como pensábamos tras la derrota ante Atlas donde lucieron más desatinados que de costumbre. Sin embargo, la máquina no ha dejado lugar a dudas como local y amenaza con atropellar a unos Tuzos que vienen de menos a más. Si bien Pachuca pinta para ser un rival de peligro, la manera en que se ha mostrado la máquina en casa con esas 8 victorias consecutivas, lo hacen favorito, si bien es probable que no gane tan holgado como en otros duelos, sacará el triunfo y nos hará cobrar ese -112 que nos pagan los momios.