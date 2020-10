Si bien Cruz Azul es favorito por lo que ha mostrado de local y pensamos que es muy probable que se lleve el triunfo, el buen momento que vive Tigres es innegable y no sería raro que sacara los 3 puntos, y peor aún, sabemos que si Ferretti ve que no lo va poder ganar, preferirá no perderlo y firmar el empate. Por lo mismo, vemos muy riesgoso optar por una doble oportunidad.