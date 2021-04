¿Altas o bajas? Cruz Azul ha aumentado su pegada en las últimas semanas, ayudándose de su desempeño en Concachampions y goleando incluso con plantel combinado entre suplentes y titulares. La Máquina llega con altas en 3 de sus últimos 5 partidos oficiales y 4 de sus últimos 7 en casa. Xolos es todo lo contrario, se ha mostrado muy mezquino a lo largo del torneo y por eso no sorprende que cumpla bajas en 4 de sus últimos 6 partidos de liga y también jugando de visitante, con bajas en 3 de sus últimos 5. Si bien podríamos pensar que el hecho de que se hayan cumplido altas en 4 de los últimos 5 partidos entre ambos inclina mucho la balanza hacia las altas, no hay que olvidar que es el último partido del torneo y Cruz Azul no querrá emplearse tan a fondo, así que hay que tomar esta tendencia con reservas.