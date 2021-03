La fiera sigue dando tumbos, y si bien volvió a perder en casa, Se topó de frente ante un rival muy enrachado que de milagro no les hizo más daño. Para este duelo ante Puebla, vemos un partido muy cerebral que Nacho Ambriz tendrá que descifrar para derrotar a un equipo incómodo. Si bien el momento no es el ideal, León ha dado ciertos indicios de querer despertar, y bajo el cobijo de su cancha y vs un rival que lo dejará jugar, esperamos un triunfo de la fiera que nos haga cobrar ese momio de -118.