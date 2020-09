DEFENSIVA ESMERALDA. El León no solo es el líder de la tabla, sino que también se han vuelto la defensa menos goleada del torneo, nada que ver con la imagen de otros torneos, pero han sido muy efectivos y por eso están en la cima. A diferencia de Tigres, que cada semana parece jugar peor, el equipo de Ferretti no solo ha perdido la contundencia, también ha dejado de ser sólido a la defensiva. Si a alguien le ha ido bien ante «la fiera» es a Tigres, pero todo indica que los regios aún no tocan fondo y es muy probable que lo hagan en casa del León. Vamos con el local y COBREMOS el +125.